Yakutiye'nin projelerini Orhan Deligöz çok beğendi

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, kendisini ziyarete gelen Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'ü makamında ağırladı. Milletvekili Deligöz'e hizmetlerini anlatan görsel bir sunum yapan Ali Korkut, kentsel dönüşümden, tarihi eserlerin çevresini açan projeleri, sosyal belediyecilik hizmetlerini anlattı. Üç Kümbetler Projesi, Hacıcuma 'Ufki Şehir' Kentsel dönüşüm projeleri Orhan Deligöz'ün büyük beğenisini kazandı. Milletvekili Deligöz, "Bunlar Erzurum'un geleceğini kurtaracak işler. Çok büyük projeler, inşallah bu eserler Erzurum'a ufuk açacaktır" dedi. Sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaların da önemli olduğunu belirten Deligöz, "Belediye başkanının sokak sokak gezerek vatandaşın derdini dertlenmesi ayrı bir meziyet. Çok güzel işler bunlar. Ali başkanımı tebrik ediyorum. Yalnızca hizmet sunmak değil, gönül kazanmak da ayrı bir iştir. Ali bey bunu başarmış" ifadelerini kullandı.

Ali Korkut, SSK ve Maliye borçlarının sıfırlanmasının da Türkiye'de bir ilk olduğuna vurgu yaparak, "Maliye Bakanımız Nabi Ağbal beyin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Julide Sarıeroğlu hanımefendinin de destek ve katkılarıyla kuruldukları günden itibaren birleştiğimiz 4 belediyenin de biriken 150 milyon lirayı bulan borçlarını kapatmayı başardık. Belediye, kurumsal ve TSE kalite kriterlerine göre hizmet sunan bir noktaya gelmiştir. Türkiye genelinde TSE 9000 ve Akıllı Kent sistemiyle çağdaş bir hizmet sunabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Orhan Deligöz, Ali Korkut'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Deligöz, "Başkanımız, uzun bir sunum yaptı. İş yapmak nasıl olur, Yakutiye Belediyesi güzel bir örnek. Ak Parti iktidarının yerelde iz düşümünü burada görebiliyoruz. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.