Yurtbaşı Köyünde çiftçi toplantısı yapıldı

Düzenlenen toplantıya Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Refahiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Engin Ertunç ve Çiftçiler katıldı.

Toplantıda konuşan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, tarım teşkilatının her zaman çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, verimli ve kaliteli üretimin bilgi ile mümkün olacağını söyledi. İl Müdürü Şahin, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan değerli çiftçilerimizin çalışma alanlarında birebir yüz yüze görüşerek çiftçilerimizin tarımla ilgili sorunlarını dinleyip ortak bir noktada karşılıklı görüş ve önerileri dinleyip çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Erzincan ekonomisinde tarımın ve hayvancılığın önemli bir yeri olduğunu söyleyen İl Müdürü Şahin, "o yüzden bakış açımız İlin tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu bu anlamda Bakanlığımızın önemli kolaylıklar sağladığı siz değerli çiftçilerimizin ayağına gelerek sorunları ve çözüm önerilerinizi yerinde tespit etmek için bu toplantıları düzenlemeye başladık" dedi. Şahin, çiftçilerinin ihtiyaç duydukları tarımsal konularda her zaman yardımcı olacaklarını belirterek, fikir birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda çiftçilere 2018 yılı tarımsal desteklemeleri, arazi toplulaştırma projesi, genç çiftçi projeleri, 300 koyun projesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı.