Çorum'da mezarlıklara 5 bin gül fidanı dikildi

Çiftlik Mezarlığı'nda gül dikim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, kendisi de gül dikerek, Mezarlıklar Müdürü Aydemir Altınörs'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, mezarlıklarımıza sahip çıkmamız bizim inancımız gereğidir. Geçmişimize saygı anlamında mezarlıklarımıza büyük önem ve özen gösteriyoruz. Çiftlik Mezarlığı'mızda peyzaj çalışmalarımızda son olarak gül dikim çalışmalarımıza başladık. Üç mezarlığımızda da çalışmalarımız tamamlandığında 5 bin adet gül dikimini gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Ahmet Yabacıoğlu, "Mezarlıklarımızı ot basmış halden çıkartarak, cennet bahçesine benzer bir vaziyette gül bahçesine çevirdik. Mezarlık içinde yol kenarlarına ladin ağacı dikimini gerçekleştirdik. Aydınlatması yetersiz olan bölgelerde aydınlatma çalışmalarımız sürüyor. Arife günlerinde yaptığımız çiçek ve gül dağıtma işlerimiz devam edecek. Çorum Belediyesi olarak mezarlıklarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Geçmişlerimizin mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.