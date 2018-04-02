Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Çorum'da mezarlıklara 5 bin gül fidanı dikildi

'da mezarlıklara 5 bin gül fidanı dikildi

Belediyesi şehirde bulunan mezarlıklara 5 bin adet gül dikimi gerçekleştirdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 17:26
Çorum'da mezarlıklara 5 bin gül fidanı dikildi

'nda gül dikim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı , kendisi de gül dikerek, Mezarlıklar Müdürü Aydemir Altınörs'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, mezarlıklarımıza sahip çıkmamız bizim inancımız gereğidir. Geçmişimize saygı anlamında mezarlıklarımıza büyük önem ve özen gösteriyoruz. Çiftlik Mezarlığı'mızda peyzaj çalışmalarımızda son olarak gül dikim çalışmalarımıza başladık. Üç mezarlığımızda da çalışmalarımız tamamlandığında 5 bin adet gül dikimini gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Ahmet Yabacıoğlu, "Mezarlıklarımızı ot basmış halden çıkartarak, cennet bahçesine benzer bir vaziyette gül bahçesine çevirdik. Mezarlık içinde yol kenarlarına ladin ağacı dikimini gerçekleştirdik. Aydınlatması yetersiz olan bölgelerde aydınlatma çalışmalarımız sürüyor. Arife günlerinde yaptığımız çiçek ve gül dağıtma işlerimiz devam edecek. Belediyesi olarak mezarlıklarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Geçmişlerimizin mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da mezarlıklara 5 bin gül fidanı dikildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN