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’da devri

Parklarda, meydanlarda, yol kenarlarında, neredeyse şehrin her noktasında boy gösteren ler, lular’ı büyülüyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:20
Giresun’da lale devri

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı başta olmak üzere şehrin muhtelif bölgelerine dikilen 40 bin adet soğanı rengarenk güzel bir görüntü oluşturuyor. Lale dikilen alanları gezen vatandaşlar doyasıya seyrettikleri kısa ömürlü rengarenk laleleri, fotoğraf karesi ile ölümsüzleştiriyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fazıl Hıdımoğlu, lalelerin her ne kadar İstanbul'la özdeşleşse de dikildiği her yeri güzelleştirdiğini, lalelerin kısa süren ömürlerinde güzellikleriyle Giresun halkını buluşturduklarını kaydederek baharı her yıl olduğu gibi bu yılda lalelerle karşıladıklarını söyledi.
Hıdımoğlu, Giresun'a 40 bin adet 36 farklı çeşit lale, 8 çeşit sümbül ve l çeşit nergis olmak üzere toplam 65 bin adet bahar çiçeği dikildiğini kaydederek nisan ayı sonundan itibaren yazlık çiçek dikimine başlanacağını, yaklaşık 200 bin adet yazlık çiçek çeşitlerinin belediye serasında hazırlandığını kaydetti.

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Giresun’da lale devri
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