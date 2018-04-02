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Kayıp in cesedi bulundu

’un Maçka ilçesinde 12 gün önce aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru 'ın cansız bedeni yerine yaklaşık 5 km mesafedeki Tesisi mevkiinde bulundu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:44
Kayıp polisin cesedi bulundu

'un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan memuru 'ı arama çalışmaları bugün sonuçlandı.

, UMKE, ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, nın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km'lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, sevindirici haber bugün saat 11.15 sıralarında geldi. Ayan'ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 5 km mesafedeki Tesisleri mevkiinin hemen altında bulundu.

Öte yandan, 22 Mart tarihinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu.

Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kayboldu.

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Kayıp polisin cesedi bulundu
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