Sinop'ta otizm farkındalık yürüyüşü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Hamsi yolundan başlayıp Tershane mevkisinden devam ederek Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Sivil toplum örgütlerinin eşlik ettiği yürüyüşte ellerinde otizm ile yazılı pankartlar ve dövizler bulunan otizmli çocuklar ve aileleri farkındalık oluşturdular.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş yaptığı açıklamada, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bakanımızın talimatı ile farkındalık yürüyüşü yaptık. Bütün kamu kurumlarımızın desteği ile bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Amacımız farkındalık oluşturmak" dedi.

