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'ın yöresel tatları tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi ile Mavi Fularlılar olarak bilinen kadınlar 'Van'ın kurtuluşunun 100. yılı anısına Van yemekleri tanıtım programı' düzenledi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:44
Van'ın yöresel tatları tanıtıldı

'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında yöresel Van yemekleri programı gerçekleştirildi. İskele Öğretmenevinde yapılan etkinlikte Van'ın yöresel lezzetleri tanıtılıp, gelen misafirlere ikram edildi. Etkinliğe Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Yöresel tatların tanıtıldığı programda Keledoştan tuzlu balığa, Sengeserden, Acem köftesine, Ayran aşından, ekşiliye kadar 10'larca yöresel yemek hem damak hem de göz zevkine hitap etti.

Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, Van Büyükşehir Belediyesi olarak burada yapılan çalışmaları önemsediklerini belirterek, "Bu tür kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Bu güzel programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İlimizi hep birlikte tanıtacağız. Van 1 milyon 100 binden fazla nüfusuyla bölgenin en büyük kentidir. Aynı zamanda İran ile en uzun sınıra sahip olan ilimiz bu dönemde 100 binlerce İranlı turisti de misafir etmektedir" dedi.

Program Van'ın yöresel müzik dinletisi ile sona erdi.

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Van'ın yöresel tatları tanıtıldı
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