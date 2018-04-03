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’da ve te işlemler başladı

Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, ve işlemlerinin başladığı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:14
Ağrı’da pasaport ve ehliyette işlemler başladı

Yeni dönemde ve işlemlerinin yapılacağı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Elban, yetkililerden bilgi alarak pasaport ve ehliyet işlemleri için sırada bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Elban, personelin 2 haftadır test denemelerinde bulunduğu ve yapılan testlerden herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Vali Elban, Uygulamanın başladığı ilk gün olması nedeniyle ülke genelinde sistemde yoğunluk olduğunu ancak 'da her hangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

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Ağrı’da pasaport ve ehliyette işlemler başladı
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