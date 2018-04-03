Bisikletiyle Avrasya turunda

Amasya'da gazetecilere açıklama yapan 48 yaşındaki Beridze, 850 günde 30 ülkeyi kapsayan turunda 40 bin kilometre pedal çevirip dünya barışına dikkat çekmek istediğini söyledi.

Evli ve bir çocuk babası Beridze uğradığı Amasya Belediyesinde kendisini çiçeklerle karşılayan belediye çalışanlarından çiçek yerine Türk bayrağı istedi. Çalışanlardan bayrak alan Beridze, turu hakkında bilgi verdiği Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e Karadeniz Bölgesi'ndeki kıyı şehirlerini kat edip ay sonunda ülkesine ulaşmayı planladığını anlattı.

