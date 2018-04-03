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Bisikletiyle Avrasya turunda

Rusya’dan bisikletiyle başladığı Avrasya turu kapsamında Avrupa'yı dolaşıp Türkiye’ye gelen Gürcü gezgin Nodar Beridze, Mayıs ayında seyahatini tamamlamayı planlıyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:58
Bisikletiyle Avrasya turunda

'da gazetecilere açıklama yapan 48 yaşındaki Beridze, 850 günde 30 ülkeyi kapsayan turunda 40 bin kilometre pedal çevirip dünya barışına dikkat çekmek istediğini söyledi.

Evli ve bir çocuk babası Beridze uğradığı Amasya Belediyesinde kendisini çiçeklerle karşılayan belediye çalışanlarından çiçek yerine Türk bayrağı istedi. Çalışanlardan bayrak alan Beridze, turu hakkında bilgi verdiği Belediye Başkanı Cafer Özdemir'e Bölgesi'ndeki kıyı şehirlerini kat edip ay sonunda ülkesine ulaşmayı planladığını anlattı.

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Bisikletiyle Avrasya turunda
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