Cumhuriyet Caddesi şekilleniyor

Yol kazıma işleminin tamamlanmasının ardından pmt serimi yapılarak küp taş uygulaması öncesi hasır beton çalışmalarının gerçekleştirildiği caddede bir yandan bordür yapımı devam ederken bir yandan da granit kaldırım yapımı sürdürülüyor.

Geçtiğimiz yıl bir bölümü yapılan ve vatandaşların oldukça beğenisini toplayan caddenin Pönserek Kavşağına kadar olan kısmı yine küp taş olacak. Caddenin buradan Dörtyol mevkindeki köprünün altına kadar olan kısmı ise asfalt yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında Bayburt göz kamaştıran bir caddeye daha sahip olacak.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği caddeyi yakından takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş incelemelerde bulunarak çalışmaların gidişatı hakkında ilgililerden bilgi aldı.

