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'da ya para cezası

’ın Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı köyü kırsalında yapan 3 şahsa 5 bin 611 TL para cezası kesildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:28
Iğdır'da kaçak avlanmaya para cezası

Alınan bilgilere göre, Karakoyunlu İlçesi Taşburun Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı köyü kırsalı Harmandüzü mevkiinde yaptığı denetimler sırasında, arazide canlı mühre ve tuzaklama yöntemiyle avlanma yapan M.H., B.K. ve N.K. isimli şahısların yaptığını tespit etti. Canlı mühre olarak kullanılan 4 ötücü Keklik, kafes ve bir adet tuzağa el koyan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, M.H., B.K. ve N.K. isimli şahıslara bin 137 TL idari, 2 bin 200 TL tazminat olmak üzere toplam 5 bin 611 TL para cezası kesti.

Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, canlı mühre olarak kullanılan Keklikler doğaya salındı.

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Iğdır'da kaçak avlanmaya para cezası
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