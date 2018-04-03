Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Kastamonu’da oturulmayan 3 eve hırsız girdi

’da oturulmayan 3 eve hırsız girdi

’da merkeze bağlı Hacıilyas Köyünde oturulmayan 3 eve, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar girdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:23
Kastamonu’da oturulmayan 3 eve hırsız girdi

Edinilen bilgiye göre, 'da merkeze bağlı Hacıilyas Köyünde Ahmet Atıcıoğlu (53), Bayram Atıcıoğlu (28) ve Abdullah Cevlekoğlu'na (33) ait oturulmayan ahşap evlerin kapıları kırıldı. İkametlerde bulunan 6 adet bakır kazan, çeşitli ebatlarda yaklaşık 5 adet bakır tabak ile 2 adet bakır tava, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, ikametlerde incelemelerde bulunarak hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu’da oturulmayan 3 eve hırsız girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN