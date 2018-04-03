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Küçük Muhammet’in mutluluğu

Valisi Enver Ünlü'nün eşi , sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Gül ailesini ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 15:49
Küçük Muhammet’in mutluluğu

Karaağaç Mahallesinde ki evlerinde küçük Muhammet'i ziyaret ederek hediye eden , "İlimizde larımızın huzurlu olmasını sağlamak ve gözlerindeki mutluluğu hissetmek için hep birlikte harekete geçmeli ve onların toplumun vazgeçilmez derecede önemli bir parçası olduklarını asla unutmamalıyız.

Engelli vatandaşlarımızın en iyi ve rahat şekilde yaşaması için elimizden geleni yapmalıyız. Bugün engelli yavrularımızdan Muhammet Gül'ü tekerlekli sandalyeye kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Biz onun önünde ki tüm engeli kaldırarak geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Anne ile yakından ilgilenen Sema Ünlü, ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

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Küçük Muhammet’in mutluluğu
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