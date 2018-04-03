Küçük Muhammet’in mutluluğu

Karaağaç Mahallesinde ki evlerinde küçük Muhammet'i ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye eden Sema Ünlü, "İlimizde engelli vatandaşlarımızın huzurlu olmasını sağlamak ve gözlerindeki mutluluğu hissetmek için hep birlikte harekete geçmeli ve onların toplumun vazgeçilmez derecede önemli bir parçası olduklarını asla unutmamalıyız.

Engelli vatandaşlarımızın en iyi ve rahat şekilde yaşaması için elimizden geleni yapmalıyız. Bugün engelli yavrularımızdan Muhammet Gül'ü tekerlekli sandalyeye kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz. Biz onun önünde ki tüm engeli kaldırarak geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Anne Sakine Gül ile yakından ilgilenen Sema Ünlü, ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

