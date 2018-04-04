Ağrı’da anaokulu öğrencileri Mehmetçiğe mektup ve hediyeler gönderdi

Ağrı merkezde bulunan Kardelen Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Afrin'de bulunan Mehmetçik için okul yönetimi ve öğretmenlerin katkılarıyla kendi düşüncelerini yansıtan mektupları velileri ile birlikte kaleme aldı. Minik öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Afrin'de bulunan askerlere destek ve moral amaçlı aileleri ile birlikte yazdıkları mektupları ve içerisinde çeşitli hediyeler bulunan paketleri öğretmenlerine teslim etti. Öğrenciler tarafından yazılan 'Minik yüreklerden Afrin' de ki koca yüreklere selam olsun' yazılı pankartı altında öğretmenler tarafından kolilere mektup ve hediyeler yerleştirilirken okulda da program düzenlendi. Programa Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, şube müdürleri, okul müdürü Ayhan Bayram, öğretmenler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yapılan çalışmanın oldukça anlamlı olduğunu ve emek veren öğretmenlere teşekkür etti. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan öğrencileri de tebrik eden Turan, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgi önemli açıklamalarda bulundu.

Batılı güçlerin Suriye iç savaşında bazı örgütleri sahaya sürdüğünü söyleyen Turan, bu örgütlerde olanların ise Müslüman olduğu ve batılı güçler tarafından birbirine düşürüldüğünü belirtti. Türkiye sınırında bir terör koridoru oluşturulduğuna dikkat çeken Yakup Turan, Türkiye'nin de bunun farkına vardığını ve Afrin harekâtının başlatıldığını kaydetti. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı başladığında batılı ülkeler ve ABD'nin harekâta karşı çıktığını ifade eden Turan, "Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Rusya Suriye'de kimsenin sesi çıkmıyor, ama sınır komşusu olduğumuz Suriye'ye harekat düzenleyince herkes karşı çıkıyor. Buda gösteriyor ki bu oyunların hepsinin içerisinde bunlar var. Mehmetçiğimiz, polisimiz, korucularımız ile devletimiz bu operasyonu başlattı. Operasyonun sonucunda gördük ki hakikaten bütün devletlerin parmağı var bu işte, üyesi olduğumuz NATO birliklerinin oluşturmuş olduğu tüneller, kanallar sıradan bir örgütün yapabileceği işler değildir" dedi.

Programın minik öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.