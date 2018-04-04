Ağrı’da zihinsel engelli öğrenciler masa tenisi ile hayata tutunuyor

Önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Ağrı Özel Eğitim Uygulama Merkezinde kalan öğrencilere spor yapma imkânı sağlıyor. Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman masa tenisi antrenörü Yalçın İnanlı yönetiminde masa tenisi kursu gören zihinsel engelli öğrenciler hayata yeniden sarıldı.

Haftanın 5 günü 10.00-11.00 saatleri arası masa tenisi sporunu öğrenme imkânı bulan öğrencilerin mutlu oldukları gözlendi. Hayata geçen faaliyet hakkında bilgi veren Masa Tenisi Antrenörü Yalçın İnanlı, "Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak 'Sporda Engel Yoktur' sloganı ile yola çıkarak okullarımızda engelli olan sporsever kardeşlerimizle tanıştık. Kurduğumuz 12 kişilik ekip ile takım ruhunu oluşturduk. Okul yönetimimizde bizlere bu konuda çok yardımcı oldu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Burada ki amacımız Bedensel Engelli Spor Türkiye Şampiyonlarına katılmaktır. Çalışmalarımız umduğundan kolay geçiyor. Sporcularımız çok yetenekli. Yeter ki ilgi, alaka ve sevgi görsünler. Bu kursumuz sürekli olarak devam edecektir. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Aziz Sinan Alp'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.