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’dan Suriye’ye yardım tırı

Hayrat Yardım Derneği ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Hayrat Yardım Derneği iş birliği ile Suriye’nin Afrin ve Doğu Guta bölgesine 1 tır yatak ve battaniye gönderildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:22
Ağrı’dan Suriye’ye yardım tırı

ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Hayrat Yardım Derneği temsilciliği tarafından hayırsever vatandaşlardan toplanan 500 battaniye, 240 yatak ve ayakkabılar Suriye'nin Afrin ve Doğu Guta kentlerinde bulunan vatandaşlara düzenlenen programla gönderildi.

Ağrı Belediye Otoparkı'nda düzenlenen programda konuşan Ağrı Hayrat Der İl Koordinatörü Ahmet Belge yaptığı basın açıklamasında, katkıda bulunan Ağrılı ve Küçükçekmeceli vatandaşlara teşekkür etti. Yardımların devam edeceğini belirten Belge, "Bugüne kadar Suriye'ye toplamda bin 461'inci yardım tırını gönderiyoruz, Ağrı olarakta 21'inci tırımızı gönderiyoruz" dedi.

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Ağrı’dan Suriye’ye yardım tırı
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