Ağrı’dan Suriye’ye yardım tırı

Ağrı ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Hayrat Yardım Derneği temsilciliği tarafından hayırsever vatandaşlardan toplanan 500 battaniye, 240 yatak ve ayakkabılar Suriye'nin Afrin ve Doğu Guta kentlerinde bulunan vatandaşlara düzenlenen programla gönderildi.

Ağrı Belediye Otoparkı'nda düzenlenen programda konuşan Ağrı Hayrat Der İl Koordinatörü Ahmet Belge yaptığı basın açıklamasında, katkıda bulunan Ağrılı ve Küçükçekmeceli vatandaşlara teşekkür etti. Yardımların devam edeceğini belirten Belge, "Bugüne kadar Suriye'ye toplamda bin 461'inci yardım tırını gönderiyoruz, Ağrı olarakta 21'inci tırımızı gönderiyoruz" dedi.