Ardahan’da ‘Türkiye Gündemi’ adlı konferans

Konferansa, Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İl Genel Meclis Başkanı Taviddin Çoskun, Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin her alanda hızlı büyüdüğünü ifade eden Mete Yarar, "Terörle mücadele konusunda birçok zorluk yaşadık. Türkiye yol kat ediyor. Türk ordusu tek başına büyümüyor. Türkiye büyüdükçe büyüyor." dedi.

Yarar, "Bir zamanlar hatta üstüne para versek de SİHA'ları alamadığımızı vurgulayarak " O vermedikleri SİHA'lardan 1 sene de 48 tane ürettik. Bu ülke bunu kendi imkânlarıyla yaptı. Teknolojik olarak neredeyse her türlü silahı yapar duruma geldik. Savunma sanayisi de teknolojiyle birlikte büyüyor. Ordu ne kadar büyük olsa da bunu destekleyen alt yapı yapmadığınız sürece şansınız yoktur. 'Güçlü Türkiye güçlü ordu. Bu ülkenin gücü orduya da yansıyor. 15 Temmuz'u çok kolay unuttuğumuzu bildiren Yarar, 250 kahraman biz rahat uyuyalım diye değil, bizler uyanalım diye şehit oldular. Biz beraber yürüyelim ve yaşayalım diye şehit oldular. Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz." şeklinde konuştu.

