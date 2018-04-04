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Bağ evlerinden tarım aletlerini çalıp hurdacıya sattılar

’nın Suluova ilçesinde 5 köyden tarım aletlerinin çalınması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:41
Bağ evlerinden tarım aletlerini çalıp hurdacıya sattılar

Edinilen bilgiye göre, Uzunoba, Salucu, Kurnaz, Yolpınar ve Harmanağılı köylerindeki bağ evlerinden 7 hırsızlık olayı yapıldığının bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan O.D. yakalanarak gözaltına alındı. O.D. sorgusunda hırsızlık olaylarını M.K., K.Ç. ve D.S. ile işlediğini ve hurdacı C.Y.'ye sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile C.Y.'ye ait hurdacıda yapılan aramalarda çalınan malzemelerle birlikte, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen toplam 90 parça tarım aleti ve muhtelif malzemeye el konuldu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılığa gönderilen şüpheliler O.D., M.K., K.Ç. ve D.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bağ evlerinden tarım aletlerini çalıp hurdacıya sattılar
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