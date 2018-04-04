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Başkan Üçok’un anne acısı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un annesi hayatını kaybetti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:37
Başkan Üçok’un anne acısı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden , Yeni Mahalle Hacı Mustafa Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereköy Mezarlığı'na defnedildi.

İl Müftüsü Aldülkadir Keşvelioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile eski milli güreşçi Mahmut Demir de Üçok ailesinin üzüntüsünü paylaştı.

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Başkan Üçok’un anne acısı
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