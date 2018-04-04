Bingöl’de "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 9.su düzenlenen 'Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 60 adet fotoğrafın yer aldığı sergi, Hükümet Konağı Önündeki Sanat sokakta açıldı.

Sergiye Vali Yardımcısı Cevat Gün, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Sabri Gündoğdu ve bazı kamu kurum amirleri katıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Sabri Gündoğdu, "Serginin amacı toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi ve toplumun tarıma ilgisini artırmak, tarımın önemi konusunda farkındalık oluşturmak. Tarım sektöründe çalışanların tarımla olan ilişkilerini kültürel aktivitelerle geliştirerek duygusal ve zihinsel motivasyonu sağlamak amacıyla bu sergimizi gerçekleştirdik. Sergiye özellikle çocuklar ve vatandaşlarımızın ilgisi büyük oluyor" diye bilgi verdi.