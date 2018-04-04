Erzurum BEAH'ta çocuklara eğlenceli tedavi

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuk ve çocuk cerrahi servisinde yatan çocuklara hastane çok amaçlı konferans salonunda çizgi sinema keyfi yaşatan hastane yönetimi, ayrıca mısır ve meyve suyu ikramında bulundu.

Dev ekranda çizgi film keyfi yaşayan çocuklar, izledikleri çizgi filmin tadını doyasıya çıkardı. Birçok miniğin beyazperde ile ilk defa tanıştığı programda mutluluğu ve heyecanı yüzlerinden okunan çocuklar ve ebeveynleri hastane yönetimine bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.

Hastanede yapılan etkinliklerle ilgili konuşan Hastane Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Orhan Delice; "Çocukların tedavi sürecini daha az travmatik ve daha rahat atlatmalarını sağlamak, sağlık yöneticilerinin bir görevidir Hastanemizde yatan çocuklarımız için sunduğumuz hastane travmasını unutturacak etkinliklerimiz sadece sinema keyfi ile sınırlı değil. Hastanemizde yatan, ayakta polikliniklere ve acil servise muayeneye gelen çocuklarımız için daha bir çok etkinliğimiz söz konusu. Bunlar çocuk polikliniği, çocuk acil ve yataklı servislerimizin çeşitli çizgi karakterlerle süslenmesi, belirli periyotlarla çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtılması palyaço gösterileri, ameliyata giden çocuklara sedye yerine serum askılı akülü araba ile transferi bir kaç örneği. Yaptığımız bu uygulamalarla hastaneye gelen, ayakta veya yatarak tedavi gören hastalarda hastane fobisi oluşturmadan, çizgi sinema ve palyaço gösterileri, oyun parkı, sağlıkçılarımızın refakatinde eğitici faaliyetlerle bu süreci eğlenceli ve daha katlanabilir bir hale getirmeyi amaçladık" diye konuştu.

