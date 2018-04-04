Erzurum ve Kars nisanda beyaza büründü

Erzurum ve Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezleri beyaza büründü. Ardahan'da dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırıp gece saatlerinde tipiye dönüşen kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi de beyaza bürünen ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Kars-Digor karayolu ulaşıma kapatıldı.

Söz konusu karayolu, bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gece yapılan çalışmalar sonucu sabah saatlerinde trafiğe açıldı. Ekipler bölgedeki kar temizleme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'da ise gece saatlerinde şiddetini arttıran kar ve tipi nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırımlarda ve yollarda kar küreme çalışması yürüttü.

Araçların ve bitkilerin karla kaplandığı kentte, vatandaşlar, nisan ayında yaşanan yoğun kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.