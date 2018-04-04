Futbolcular, Başkan Barakazi’yle bir araya geldi

12 Bingölspor Kulübü Onursal Başkanı Reşat Yılmaz, Teknik direktör Ali Beykoz ve futbolcular ile U14 Türkiye Şampiyonası Futbol müsabakasında 2'inci olan Yaşamspor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Yücel Barakazi'yi ziyaret etti.

Spora verilen destekle kentin gençliğine yatırım yapıldığını belirten Başkan Barakazi," Bingöl Belediyesi olarak her zaman futbolu ve futbolcuları destekliyoruz. Bu desteklerdeki asıl amacımız, ilimiz gençliğine yatırım yapmaktır. Enerji dolu bu gençliğin yanlış yollara saptamaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün burada bulunan 14 yaşındaki çocuklarımızın da ileride 12 Bingölspor ve büyük takımlarda forma giymelerini umuyoruz"dedi.

12 Bingölspor'un ligdeki durumunu da değerlendiren Barakazi;" Son haftalardaki kötü gidişata Kozan Belediyespor ile son verildi. Elde edilen bu galibiyetle moral bulan futbolcularımız ve kulübümüz kalan maçlarına iyice hazırlanmalı ve ligde kalmalı. Tüm futbolcularımızda şu öğütte bulunmak istiyorum, başarmak için inanmamız gerekiyor. Her şeyden önce inançlı olmalıyız. Sizlerle kazanılan her başarı ilimiz gençliğine ve tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır. Ligin kalan müsabakalarında da başarı elde edeceğinizi umuyor, bu doğrultuda harcayacağınız emeklerden dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

12 Bingölspor'un onursal Başkanı Reşat Yılmaz ise,"Başkanımız, göreve geldiği günden beri bizleri desteklemeye devam ediyor. Takım olarak inanmışız, Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle bu işi başaracağız. Bundan yana hiçbir kuşkumuz yoktur. Başkanımızın futbol dışında spor anlamındaki diğer branşlara verdiği destekler ortada. Başkanımızla birlikte sporda ayrı bir hava esmeye başladı. Sizlerin verdiği destekle asla pes etmeyeceğiz. Elimizden gelen bütün çabayla ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Deplasman maçından elde edilen galibiyetle takımın moral depoladığını belirten Teknik direktör Ali Beykoz'da , "Öncelikle takımımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Futboldan gelen biriyim. Yıllarca Türk futboluna kardeşlerimiz gibi hizmet ettim. Kozan Belediyespor'dan aldığımız galibiyetle iyi bir atmosfer yakaladık. Takım olarak geçmiş maçların psikolojinden çıkarak, iyice moral depoladık. Bugüne kadar bizlere sağladığınız desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kritik bir viraja girdik, bugünden sonra maddi manevi her türlü desteğinize ihtiyacımız var. El birliğiyle ilimizi temsil eden takımımızı ayakta tutacağız" ifadelerini kullandı.