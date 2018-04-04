Genç'te öğrenciler, Vali Mantı'ya taleplerini anlattı

Vali Ali Mantı, Genç ilçesine yaptığı ziyarette Meslek Yüksek Okulun da da öğrencilerle bir araya geldi. Vali Mantı, öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

İlçede yurt olmamasından dolayı Bingöl'den gelip gittiklerini aktaran öğrenciler, ulaşım ücretinin 8 TL olması nedeniyle maddi açıdan olumsuz etkilendiklerini dile getirdi. Öğrenciler, okulda bankaların ATM'lerinin olmadığını ifade ederek, çarşıya gidip gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kendi üzerilerine düşen konular hakkında yardımcı olacaklarını ifade eden Vali Mantı ise,"Genç ilçesinde yurt yapımı söz konusu. Yurt yapımı tamamlandığında barınma sorunu da ortadan kalkar. Ulaşım konusunda bizim elimizde bir şey yok. Bu konular daha çok belediyeyi ilgilendirdiği için çözüm merci onlar. Onlarla görüşmek lazım. ATM konusunu da banka müdürleri ile görüşeceğim ve inşallah bu sorununuzu çözmek için uğraşacağım"dedi.