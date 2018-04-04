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'da öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asker ağabeylerine taşınabilir şarj aleti ve sineksavar hediyesi

Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destekler devam ediyor. Son olarak ise ’da bulunan Yeşilgiresun İlkokulu öğrencileri tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek amaçlı kendi aralarında para toplayarak taşınabilir şarj aleti ve sineksavar sprey aldılar.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:38
Giresun'da öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asker ağabeylerine taşınabilir şarj aleti ve sineksavar hediyesi

Okul bahçesinde öğrenciler ve velileri tarafından alınan hediyeler için hazırlık yapıldı. Hediyelerin kargoya vermeden önce açıklama yapan Okul Müdürü İbrahim Annakkaya;

-"Yurdumuzun içinde bulunduğu bu kritik dönemde çocuklarımıza milli ve manevi duyguların gelişmesi için bir kampanya yapmak istedik. Bununla ilgili sınıf öğretmenimiz bir araştırma yaparak arazide askerlerimizin en çok neye ihtiyacı olduğu konusunda. Araştırma sonucunda taşınabilir şarj aleti ve gece uyudukları sırada karasinek ve sivrisineklerden rahatsız olmamaları için sineksavar spreyler aldık. Bunun yanı sıra ise öğrencilerimiz asker ağabeylerine içinden geçenleri kağıda dökerek mektuplar hazırladılar. Bugün bu hediyelerimizi Afrin'e ulaştırmak üzere kargoya vereceğiz" dedi.

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Giresun'da öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asker ağabeylerine taşınabilir şarj aleti ve sineksavar hediyesi
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