Giresun'da öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki asker ağabeylerine taşınabilir şarj aleti ve sineksavar hediyesi

Okul bahçesinde öğrenciler ve velileri tarafından alınan hediyeler için hazırlık yapıldı. Hediyelerin kargoya vermeden önce açıklama yapan Okul Müdürü İbrahim Annakkaya;

-"Yurdumuzun içinde bulunduğu bu kritik dönemde çocuklarımıza milli ve manevi duyguların gelişmesi için bir kampanya yapmak istedik. Bununla ilgili sınıf öğretmenimiz bir araştırma yaparak arazide askerlerimizin en çok neye ihtiyacı olduğu konusunda. Araştırma sonucunda taşınabilir şarj aleti ve gece uyudukları sırada karasinek ve sivrisineklerden rahatsız olmamaları için sineksavar spreyler aldık. Bunun yanı sıra ise öğrencilerimiz asker ağabeylerine içinden geçenleri kağıda dökerek mektuplar hazırladılar. Bugün bu hediyelerimizi Afrin'e ulaştırmak üzere kargoya vereceğiz" dedi.