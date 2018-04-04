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dan kaçak avcılığa geçit vermiyor

İl Komutanlığı ekipleri İnci kefalinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:29
Jandarmadan kaçak avcılığa geçit vermiyor

Muradiye İlçe Komutanlığınca 3 Nisan 2018 tarihinde Karahan Mahallesinde Erçiş Bot Komutanlığı ekipleri ile birlikte icra edilen faaliyet neticesinde sahil kesiminde sazlıkların arasında 2 kişiye ait olduğu tespit edilen 350 metre uzunluğunda manyat tipi balık ağı ele geçirildi. Şahıslara 1380 sayılı su ürünleri kanununca toplam 2 bin 644 lira dari para cezası uygulanırken, yetkililer tarafından av yasağının başlamasına kısa bir süre kala inci kefalinin korunmasına yönelik her türlü la mücadeleye kararlılıkla devam adileceği belirtildi.

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Jandarmadan kaçak avcılığa geçit vermiyor
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