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Belediye Başkanı , muhtarlarla bir araya geldi

Belediye Başkanı , kentin öncelikli sorunları, çözüm önerileri ve sürdürülen çalışmalar ile planlamalar hakkında bilgi alış-verişinde bulunmak için muhtarlarla bir araya geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:00
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, muhtarlarla bir araya geldi

Rutin olarak her ay muhtarlarla buluşan Başkan Karaçanta, hizmetlerin verilmesinde muhtarların fikirlerinin önemli olduğunu belirtti.

Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Başkan Karaçanta, "Pepimizin ortak amacı bu şehri ileriye nasıl götürebiliriz? Eksikliklerimiz nelerdir? Ne yaparsak başarıya ulaşırız? Hepimizin ortak amacı budur. Uğraşımız bu yönde ve toplantımızın nedeni de bu. Karşılıklı birbirimize noksanlarımızı söyleyip istişare içerisinde bulunup çözüm yollarını arayacağız" dedi.

Muhtarlara ele ele vererek 'ı yaşanılabilir kentler arasında yerini almasını sağlayabileceklerini ifade eden Karaçanta, "Dolayısıyla hep birlikte el ele vererek muhtarlıklar müdürlüğümüzle birlikte bu şehrin ve bu insanların hak ettiği yere taşıma zorunluluğumuz var. Bunun için belediye başkanı, belediye çalışanları nasıl kendini bu millete kendini hizmet için adamışsa muhtarlarda aynı şekildedir. Çünkü her birimiz birer kamu görevlisiyiz. Üzerimizde sorumluluklarımız vardır. Benim nasıl Kars üzerinde sorumluluklarım varsa sizlerinde mahalleler üzerinde sorumluluklarınız vardır" diye konuştu.

Daha sonra muhtarlara söz veren başkan Karaçanta, muhtarların sorunlarını dinledi. Muhtarların sorunlarının çözümü için başkan yardımcıları ve ilgili birim amirlerine talimat verdi. Karaçanta, muhtarlar toplantısının her ay düzenli bir şekilde yapılacağını kaydetti.

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Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, muhtarlarla bir araya geldi
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