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Kaymakam Işıktaş sebze halinde incelemede bulundu

'ın Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. , ilçede yapımı devam eden yeni sebze ve meyve halinde incelemede bulundu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:46
Kaymakam Işıktaş sebze halinde incelemede bulundu

'ın Beldiyesince Dicle Mahallesinde yeni yapılan ve yapımı yüzde 99 tamamlanan yeni sebze ve meyve hali kısa sürede yapılacak geçici kabul ile yapımına toptan sebze ve meyve satışı yapan ilçe esnafına verilecek. Bu kapsamda İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. , yeni sebze ve meyve haline gelerek, bir takım incelemede bulundu. Burada yapımında rol alan mühendis ve yüklenici firmadan bilgi alan Kaymakam ve Başkan Vekili Işıktaş, daha sonra yeni sebze ve meyve halini dolaştı. Avrupa standartlarına uygun yapılan ve bir çok özelliği içinde barındıran yeni sebze ve meyve halinin kısa sürede açılışa sunulacağını belirten Işıktaş, Silopiye hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Işıktaş'a ziyaret esnasında belediye birim müdürleri de eşlik etti.

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Kaymakam Işıktaş sebze halinde incelemede bulundu
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