Kedi evinin gönüllü bekçileri

Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü Başkanı Güner:

-"Erzurum gibi soğuk memlekette hayvanların başını sokabileceği, insanların onları dışlamayacağı ve üniversite öğrencileriyle iç içe ortamda olmaları için barınak yaptık."

Öğrencilerden Özaslan:

-"Lütfen, hayvanlara sahip çıkalım, onlara eziyet etmeyelim"

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, üniversite yerleşkesinde yaptıkları "Kedi evi" isimli barınakta her gün gönüllü nöbet tutup kedileri besliyor. Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü üyesi 60 üniversite öğrencisi, soğuk hava nedeniyle ısınmak ya da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak kedileri için "Kedi evi" ismini verdikleri bir barınak yaptı.

Barınak için rektörlükten de destek alan öğrenciler, sokak kedilerini korumak, onların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları barınakta her gün gönüllü olarak nöbet tutuyor.

Kulüp Başkanı Tuğçe Güner, muhabire yaptığı açıklamada;

-"Erzurum gibi soğuk memlekette hayvanların başını sokabileceği, insanların onları dışlamayacağı ve üniversite öğrencileriyle iç içe ortamda olmaları için barınak yaptık. Kedi evimizde her gün bir arkadaşımız nöbet tutuyor." dedi.

Güner, haftanın 7 günü barınakta görevli gönüllü öğrencinin bulunduğunu belirterek, şunları belirtti:

"Kulübün WhatsApp grubundan nöbetçi arkadaşı paylaşıyoruz. Görevli arkadaşımız günlük barınağı temizliyor, kedilerin suları ve mamaları eksilmişse değiştirip yeniliyor. Bunun haricinde yine WhatsApp kedi evi ekibimiz var. Yani sadece kedi eviyle ilgilenecek veya nöbetçinin acil işi çıktığında onun yerine bakabilecek bir arkadaşımız var."

Kedi evinin öğrencilerin tatil dönemlerinde bile boş kalmadığını aktaran Güner, kedilerin barındığı evdeki mama kapları ve temizliğin her gün yapıldığını vurguladı.

Gönüllü olarak nöbet tutan öğrencilerin aynı zamanda kedilerin sağlığını kontrol ettiğini ifade ederek, "Kedi evinde yaralı veya hasta bir kedi gördüğümüzde onları Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüp bakım ve tedavilerini yaptırıyoruz. Kedi evi gibi barınak projelerimiz devam edecek. Sokak köpekleri için de proje hazırladık." diye konuştu.

Güner, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Büyükşehir Belediyesinden de her zaman destek gördüklerini anlatarak, bu tarz projelerin diğer illerde de yaygınlaştırılmasını istedi.

"HAYVANLARI SADECE BİR GÜN DEĞİL HER GÜN KORUMAK GEREKİYOR"

4 Nisan'ın Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğuna işaret eden Güner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvanları sadece bir gün değil her gün koruyup kollamak gerekiyor. Çünkü onlar insanlar gibi taleplerini bildiremiyor, sıkıntılarını dile getiremiyor. Bu anlamda onların sesi bizler oluyoruz. İnsanlardan hayvanlara karşı merhametli olmalarını ve yardıma muhtaçlara yardım etmelerini istiyoruz."

Grubun etkinliğine katılan üniversite öğrencilerinden Güzide Gül Özaslan da kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince hayvanlar için bir şeyler yapıyoruz. Lütfen, hayvanlara sahip çıkalım, onlara eziyet etmeyelim." dedi.