Köroğlu Parkı, Bolu'yu şaha kaldıracak

Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımı devam eden parkın, Türk cumhuriyetlerinde bulunan Köroğlu kültürünü Bolu'da birleştirerek, kenti kültür ve sanat alanında buluşma noktasına dönüştürmesi bekleniyor.

Alana yerleştirilecek dev Köroğlu heykelinin yanı sıra müze, amfitiyatro ve at gezinti alanı bulunacak park, geçen yıl "Uluslararası Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Tasarım Yarışması"nda birinci olan Kazak Mimar Yedil Tussibbekov ve heykeltraş Murat Mansurov'un imzasını taşıyacak.

Asya'dan Balkanlara uzanan 16 Türk devletini temsilen dikilecek Köroğlu heykelleriyle her ülkenin kendi Köroğlu efsanesini yansıtma imkanı bulacağı parkın simgesi dev heykelin açılışı ise eylül ayında gerçekleştirilecek 6. Köroğlu Festivali'nde yapılacak.

"BOLU'NUN ALGISINI DEĞİŞTİRECEK BİR PARK OLACAK"

Parkın inşa çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda anıt kaidesinin yapım çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Alana yerleştirilecek Köroğlu heykelini Kazakistan'da yerinde gördüğünü anlatan Yılmaz, "Heykeltraş çok güzel yapmış. Heykel, Bolu'ya geldiğinde burası kente gelenlerin ziyaret edebileceği, buradan Bolu'yu görebileceği, fotoğraf çekebileceği, Bolu'nun algısını değiştirecek bir park olacak." diye konuştu.

Kazakistan'da yaptığı görüşmelerde kendilerine her türlü desteğin verileceğinin söylendiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"İnşallah yavaş yavaş işler şekilleniyor. Burada ata sporumuz olan güreş yapılacağı gibi cirit ve ata binmede yapılacak. O alanları da burada toparlamaya çalışıyoruz. Atla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız görüşüyor ve revize ediyorlar. At yarışları ile de ilgili bir çalışma içerisinde arkadaşlar. Uluslararası Köroğlu Parkı, Türk Dünyası'nın yaşayan parkı haline dönüşecek. Bunun için çalışıyoruz."