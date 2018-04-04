Tarihi İshakpaşa Sarayı nisanda gelinlik giydi

Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen, mimarisi, kartal yuvası görünümü ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından olan İshak Paşa Sarayı, nisan ayında yağan karla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bin 900 rakımlı tepedeki İshak Paşa Sarayı ve çevresi, yüksek rakımı sebebiyle bahar aylarında da zaman zaman kar altında kalıyor.

Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde inşa edilmiş en etkileyici mimari örneklerinden birisi olarak kabul edilen saray, her mevsim yerli, yabancı turistler ve fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Tarihi sarayın yanı sıra aynı bölgede yer alan Ahmed-i Hani Türbesi, Beyazıd Camisi ile 2 bin 500 yıllık Urartu Kalesi de beyaza büründü.