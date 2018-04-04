Terzibaba Mezarlığı’nın Çehresi Değişiyor

Daha önce yürütülen çalışmalarla mezarlık yolunda kaldırım yenileme ve asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren Erzincan Belediyesi şimdide de mezarlık içersinde çevre düzenle çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülecek olan projede özellikle Terzibaba Hz.nin türbesinin çevresinde bulunan kabirler düzenlenerek ecdadımıza yakışır bir hale getirilecek.

Şehrin en büyük mezarlığı olan Terzibaba mezarlığında daha önce gerçekleştirilen mezarlık bilgi sistemi çalışması ile vatandaşların yakınlarının kabirlerini daha kolay bulması sağlanıyor ve engelli vatandaşlar için akülü sandalye hizmeti de veriliyor. Bu çalışmalarla halkın yakınlarının kabirlerini daha rahat ziyaret edebilmeleri hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında proje hakkında mimar Tuba Can'dan bilgiler alan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Terzibaba mezarlığında gerçekleştireceğimiz çevre düzenleme çalışmalarına bu gün itibariyle başladık. Şehrimizin manevi mimarlarının kabirlerinin bulunduğu bu bölgede öncelikle asfalt, kaldırım, aydınlatma ve mezarlık yolunda çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi de mezarlık içinde düzenlemeler gerçekleştireceğiz. Özellikle Terzibaba Hz.nin türbesinin bulunduğu bölgede aynen Çanakkale şehitliğinde olduğu gibi bir düzenleme gerçekleştirecek ve ecdada yakışır bir hale getireceğiz. " dedi.

