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Tıp Fakültesinde yeni Dekan Abdullah Yalçın Tabak

Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kurucu Dekan Prof. Dr. Üzeyir Gök, görevi Prof. Dr. Abdullah Yalçın Tabak’a devretti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:39
Tıp Fakültesinde yeni Dekan Abdullah Yalçın Tabak

Devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay katkılarından dolayı Prof. Dr. Gök'e teşekkür ederek yeni Dekan Prof. Dr. Tabak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Orbay, "Üzeyir Gök hocamız fakültemizin ilk kurucu dekanıdır. O günden bugüne özellikle dahili ve cerrahi branşlarda akademik kadronun şekillenmesinde önemli katkıları olmuştur. Bu zaman içerisinde akademik kadromuzun gelişimiyle beraber ortopedi, genel cerrahi, kulak burun boğaz, kadın doğum gibi bazı alanlarda uzmanlık eğitimlerine de başladık" dedi.

'da hasta sevklerinin önüne geçme noktasında da önemli adımlar atıldığına değinen Orbay, kalp damar cerrahide, ortopedide, kadın doğumda, kulak burun boğazda önemli rahatlamalar sağlandığını da söyledi.

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Tıp Fakültesinde yeni Dekan Abdullah Yalçın Tabak
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