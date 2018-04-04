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ekipleri Afrin'e uğurlandı

, Samsun, Sinop ve Ordu'dan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi () gönüllüleri, Afrin'e uğurlandı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:34
UMKE ekipleri Afrin'e uğurlandı

Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Saraydüzü Kışla Binası önünde düzenlenen törende, bazı ekiplerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak üzere bölgeye yolcu edeceklerini söyledi.

Amasya, Samsun, Sinop ve Ordu'dan 20 kişilik ekibin Afrin'e gideceğini belirten Nergiz, "TSK'nin teröre karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Bakanlığımız 4 timimizi sahra hastanelerine görevlendirdi. Sağlık ekibimiz orada 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Mehmetçiklerimize destek olacak." dedi.

Afrin'de şehit olan görevlisi Burak Tatar'a da Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Nergiz, bölgede görev yapan Mehmetçik'e başarı diledi.

Afrin'e gönüllü olarak giden sağlık görevlisi Hatice Kul da hiçbir endişeleri olmadığını vurgulayarak böyle bir görev nasip olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından UMKE ekipleri, dualarla yola çıktı.

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UMKE ekipleri Afrin'e uğurlandı
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