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da hayatını kaybetti

'ın Niksar ilçesine bağlı Calca köyünde ahşap evde çıkan da hayatını kaybetti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:36
Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Calca köyü Tepe Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede büyümesi nedeni ile evde yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Ayşe Öztürk içeride mahsur kaldı. Köylülerinde çabasının yetersiz kalması sonucu ahşap ev alevlere teslim oldu. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına yolların dar olması nedeni ile güçlükle müdahale edilebildi. Kontrol altına alınan yangında evin içerisinde bulunan Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlattı.

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Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
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