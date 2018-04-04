Yolcuların valizlerinde kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbari çalışma, titiz planlama ve sıkı takip neticesinde Erbaa Değirmenli köyü D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrolü devriyesi yapıldı. Gerçekleştirilen yol emniyet devriyesinde bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 483 paket kaçak sigara ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 21 bin 44 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 976 TL para cezası uygulandı.



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