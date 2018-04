Başkan Dülgeroğlu özel eğitim öğrencileriyle biraraya geldi

Kulp Atatürk İlköğretim Okulunda, "Benim yerime geç" adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Sağlık, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Çullu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Okul Müdürü Mehmet Şimşek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Engelli bireylerin yaşadıkları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Dülgeroğlu, özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Dülgeroğlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, sohbet etti. Etkinlikte katılımcılar, gözleri kapılı bir şekilde engelli yürüyüş parkurunda yürüdü, ikili sesli iletişim esnasında dış sesi kapatılan kulaklıklar taktı ve tekerlekli sandalye ile engelli rampasından iniş ve çıkış yaparak, engelli vatandaşların yaşadıklarını tecrübe etmeye çalıştı.

Kaymakam Dülgeroğlu, "Farkındalık ve empati duygusunun tüm bireylerde oluşabilmesi için bu tarz organizelerin etkili olduğuna inanıyorum. Amacımız engelli bireylere engelsiz yaşam koşulları sunmak olmalı. Bu noktada hayatımızın her alanında büyük bir hassasiyetle çaba göstermeliyiz" dedi.

Atatürk İlköğretim Okulunda görev yapan özel eğitim öğretmeni Serkan Avlar ise, "Engelli bireylerin gündelik yaşam koşulları ile sosyal yaşam alanlarına adaptasyonlarının sağlanabilmesi için toplumu oluşturan her bireye büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk duygusu ancak bilinç, farkındalık ve empati duygularının gelişmesiyle mümkün olur. Meslektaşlarım ve öğrencilerimizle birlikte organize ettiğimiz bu etkinlikle sorumluluk duygusunun bireylerce hissedilmesi, yaşamın her alanında gerekli hassasiyetlerin gösterilmesini sağlamak amacıyla düzenledik. Sevgi ve saygı ikilisinin önünde hiçbir engel aşılmaz olmadığı gerçeğini sürekli diri tutmamız gerekir" diye konuştu.