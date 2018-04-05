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Belediyeden engellilere girişimcilik kursu

Belediyesi'nin ve İŞKUR iş birliği ile yürüttüğü 'Girişimcilik Kursları'ndan engeli olan vatandaşlar da faydalanmaya başladı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:22
Belediyeden engellilere girişimcilik kursu

Birçok kadını girişimci adayı yapan Belediyesi, iş kurma hayali olan engeli olan vatandaşlar için de kurs açarak onların da iş sektörüne girmelerine destek oluyor. Engellilere yönelik Girişimcilik Eğitimi kapsamında; girişimcilik destek programı, iş kurma süreçleri, iş planı yazma ve kurul deneyimleri ile ilgili eğitimler verilecek. Engeli olan 29 vatandaşın katıldığı kurslar, 32 saat sürecek. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler alacakları belge ile KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL hibeden ve 100 bin TL faizsiz krediden faydalanabilecek. Yüzde 40'ın üzerinde engeli olan vatandaşlar, iş yeri açarken yaptıkları masrafın yüzde 90'ını üst limitler dâhilinde destek olarak geri alabilecekler.

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Belediyeden engellilere girişimcilik kursu
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