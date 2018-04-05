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’da, Osman Ağa ve Milli Mücadele şehitleri anıldı

'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Muhafız Alay Komutanı ve eski belediye başkanı Milis Yarbay Osman Ağa ve Milli Mücadele Şehitleri törenle anıldı.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:46
Giresun’da, Osman Ağa ve Milli Mücadele şehitleri anıldı

Bulancak Durağı Mevkiinde bulunan Kurtuluş Savaşı'nda Osman Ağa ve Uşakları Anıtı önünde başlayan anma törenine Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, aile adına Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Cem Feridunoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bazı daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, izciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve anıta çelenklerin konulmasının ardından KTÜ Öğretim Görevlisi Veysel Usta Osman Ağa ve Giresunlu gönüllülerin, Mili Mücadele'de ortaya koydukları kahramanlıkları, Osman Ağa'nın askeri kişiliğini örneklerle anlattı.

Belediye Başkanı Kerim Aksu da, Osman Ağa ve Giresunlu gönüllü alayların, Cumhuriyet'in kurulmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekerek "Osman Ağa'nın 1884'den 1923 yılına kadar geçen yaşantısında yaptıklarını saatlerce konuşabiliriz. Düşünün bir kere Anadolu toprakları işgal altıda kalmış, ilk işgal İzmir'den başlıyor. Ama ilk hareket bizim atalarımız Giresun halkı tarafından yapılmış. İlk miting Giresun'da düzenlenmiştir. İlk mitingden sonra Osman Ağa ve uşakları yani bizim bütün dedelerimizin hepsi Sakarya'ya, Çanakkale'ye ve yurdumuzun birçok bölgesine gönüllü olarak akın ederek ülkemizi kurtarmak için canlarını ortaya koyarak şehit olmuşlardır. Düşünün iki tane gönüllü alayınız var, 5 bin kişi buradan gönüllü olarak gidiyor ve sadece 250'si geri dönebiliyor" dedi.

Başkan Aksu, kendi şehri dışında şehitliği olan tek ilin Giresun olduğunu da dile getirerek, "Bugün olsa yine varız. Yarın olsa yine varız. Bu ülkenin birliği için, Cumhuriyet için hepimiz elimizi taşın altına koymaya ve şehit olmaya hazırız. 25 Mayıs 1919 yılında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Havza'da buluşarak Milli Mücadelenin fitilini ateşliyorlar. Büyük Önder Atatürk'ü koruyan kollayan ve onun fedaileri olan yine bizim dedelerimiz. Dönemin padişahı, Atatürk'ün öldürülmesi için ferman vermiş, yine onu koruyan Giresunlular olmuş. Bir kez daha onur ve gurur duyduk. Osman Ağa ve kahraman dedelerimiz, bizlerin onur madalyalarıdır. Osman Ağa ve yanındaki tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Onun koltuğunda oturmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Giresun Kalesi'nde bulunan Osman Ağa anıt mezarı başında ise okunan Kuran'ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından Osman Ağa ve Milli Mücadele Şehirleri için dua yapıldı.

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Giresun’da, Osman Ağa ve Milli Mücadele şehitleri anıldı
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