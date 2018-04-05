Hizan’da ‘Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ programı

Hizan Kültür Merkezinde ilki gerçekleşen konferansın ikinci seansı Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Hizan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Berrak Çağla Bulduk, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Medeniyetimizin Keşfi Kudüs' projesi kapsamında Kudüs'te bulunduklarını hatırlatarak, "Gerek buradan edindiğimiz gerekse okuyarak edindiğimiz bilgileri genç arkadaşlarımızla paylaşmak istedik. Kudüs'ün önemini çok kelimelere dökemiyorum ve dökebileceğimi de sanmıyorum. Kudüs; Medeniyetin başladığı yer, gökyüzünde yapılıp yeryüzüne indirilen yer, 125 bin peygamberin birçoğunun yaşadığı, hatta Peygamber Efendimizin hepsine namaz kıldırdığı yerdir. Bu yüzden önemi anlatılarak çok da ifade edilemez" dedi.

Programda konuşan Şehit Cengiz Aktaş'ın kardeşi Celal Aktaş ise abisinin 2005 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terörün döşediği mayınla şehit olduğunu ifade ederek, şehitlik mertebesinin önemine değindi.