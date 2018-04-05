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NASA'nın Türk uzmanı Asarcık'taki liseliler ile e-konferansla buluştu

Asarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa NASA'nın Türk çalışanı astrofizik uzmanı Dr. Umut Yıldız, e-konferansla bağlanıp öğrencilerin sorularını yanıtladı.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 10:59
NASA'nın Türk uzmanı Asarcık'taki liseliler ile e-konferansla buluştu

Asarcık ilçesindeki Asarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Maarif hareketi' çalışması kapsamında 'İlim Çin'de de olsa al' projesi hazırlandı. Proje kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte, NASA'nın Türk çalışanı astrofizik uzmanı Dr. Umut Yıldız, e-konferans yolu ile Amerika'dan bağlanıp 'Uzay ve Mars' konusunda konferans verdi. Ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Demirtaş ile Şube Müdürü Erdeniz Dalga, Okul Müdürü Veysel Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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NASA'nın Türk uzmanı Asarcık'taki liseliler ile e-konferansla buluştu
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