Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Çay ocağında, işyeri sahibini tabancaya vurdu

Çay ocağında, işyeri sahibini tabancaya vurdu

'da bir çay ocağında işyeri sahibi Mustafa Kocaoğlu'nu (35) tabancayla vurarak yaralayan Furkan D., gözaltına alındı.

DHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:51
Çay ocağında, işyeri sahibini tabancaya vurdu

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye mahallesinde meydana geldi. Mustafa Kocaoğlu (35)'na ait çay ocağında oturup, çay içen Furkan D., bir süre sonra belirlenemeyen nedenle yanındaki tabancayı çekip, işyeri sahibini vurdu. Elinden ve sağ bacağından yaralanan Mustafa Kocaoğlu kanlar içinde yere yığılırken, Furkan D. ise kaçtı. Mustafa Kocaoğlu ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Furkan D.'yi Kadifekale Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çay ocağında, işyeri sahibini tabancaya vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN