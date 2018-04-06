Çocuklar kentin tarihi mekanlarını gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünün, her yıl havaların ısınmasıyla birlikte başta çocuk olmak üzere, genç yetişkinlere yönelik kentin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtıldığı geziler start aldı. İlk gezi programı Eğil ilçesi Bahişler Mahallesi Türkiye Yardım Severler Derneği (TYSD) Ortaokulu'nda eğitim gören 40 çocuk katılımıyla başladı. Ücretsiz toplu taşıma araçlarıyla ikamet ettikleri Bahişler Mahallesi'nde sabah saatlerinde alınan çocuklar, şarkılar ve türküler eşliğinde kent merkezine getirildi.



ÇOCUKLARA, TARİHİ MEKANLAR HAKKINDA REHBERLER BİLGİ VERDİ

Oldukça mutlu ve heyecanlı görünen çocuklar tanıtım kapsamında sırasıyla Ongözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi, Dengbej Evi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, İçkale ile Hz Süleyman Camii'ni gezdi. Geziye katılan çocuklara, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi profesyonel kokartlı rehberler eşlik ederek tarihi ve kültürel alanlar hakkında detaylı bilgi verdi. 40 çocuğa, şapka, çanta içinde yer alan kalem ve kentin tarihini anlatan broşürler dağıtıldı. Ayrıca çocuklara, öğle yemeği ikram edildi. Akşam saatlerine kadar birçok tarihi alanı gezip bilgi etme fırsatı bulan çocuklar yine toplu taşıma araçlarıyla ikamet ettikleri yere bırakıldı. Çocuklar bir günlük geziden ve ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



GEZİLER DEVAM EDECEK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, hava şartlarının uygun olması durumunda haftanın 2 günü çocuk, genç, yetişkin ve dezavantajlı gruplara yönelik geziler düzenlemeye devam edecek. Yaklaşık bin kişinin faydalanmasının beklendiği kentin sahip olduğu tarihi ile kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı gezilerde Çınar Zerzevan Kalesi, Eğil Kral Mezarları, Silvan Hasuni Mağaraları ve Ergani Çayönü'de ziyaret edilecek.