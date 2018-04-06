Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Erzincan valiliği asfalt plent tesislerinden okul bahçelerine asfalt desteği

valiliği asfalt plent tesislerinden okul bahçelerine asfalt desteği

Valisi Ali Arslantaş, öğrenim gören öğrencilere daha iyi ortamlarda eğitim sağlamak maksadıyla Erzincan Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin okul bahçelerinde yürütmüş olduğu sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:44
Erzincan valiliği asfalt plent tesislerinden okul bahçelerine asfalt desteği

Okul bahçelerinin daha temiz bir ortama kavuşması adına okul bahçelerinde başlatılan sıcak asfalt çalışması sayesinde öğrencilerin çamur ve kirli ortamlardan uzaklaştırılması için Zeynep Mustafa Han İlkokulu ve Sümer Ortaokulu bahçe sahasına sıcak asfalt döküldü.

Çalışmalara ilişkin İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu'ndan bilgi alarak, okul idarelerinin talepleri doğrultusunda çocuklara daha iyi ortamlarda eğitim sağlama gayreti içerisinde olduklarını belirten Erzincan Valisi Ali Arslantaş, okul idaresi, öğrenci ve öğretmenlere temiz bir görünüme kavuşan okul bahçelerinin hayırlı olmasını diledi.

Deforme olan zemin yerine Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Erzincan İl Özel İdaresine bağlı Asfalt Plent Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen sıcak asfaltın uygulandığı okul bahçelerindeki asfaltlarına kavuşan okul idaresi, öğrenci ve öğretmenler ise Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a teşekkürlerini ilettiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan valiliği asfalt plent tesislerinden okul bahçelerine asfalt desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN