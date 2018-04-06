Hakkari’de büyük dönüşüm başladı

Belediye Başkanlığı büyük dönüşüm için Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajını yıkma çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay eski belediye garaj binası yıkım çalışmalarını yerinde denetledikten sonra 3 Ekim 2015 yılında temeli atılan Hakkari'nin en büyük camisi olacak Ulu Cami inşaat çalışmalarında da incelemelerde bulundu. Hakkâri'de 1956 yılında yapılan ve bugüne kadar hizmet veren bin metrekara alan üzerindeki eski Ulu Cami yıkılarak yerine 9 kubbeli, 2 minareli, asansörlü ve önünde şadırvan olacak şekilde planlanan 3 bin kişi kapasiteli caminin hemen karşısında belediye tarafından kurulacak kent park yaşam alanlarının kurulması cami çevresine ayrı bir renk katacağı belirtildi.



"HAKKARİ'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM BAŞLADI"

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari halkı hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, kent merkezinde büyük dönüşümün başladığı müjdesine verdi. Başkan Vekili Epcim, "Hakkari'nin en büyük camisi olacak Ulu Cami çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın destekleri ile hızla yükseliyor. Cami çevresindeki tüm barakaları kaldırarak etrafını yeşillendirerek güzel bir görünüme kavuşturacağız. Caminin hemen karşısında bulunan 8 bin metre kare alan üzerinde bulunan belediye eski garaj binasını yıkarak yerine kent park yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu yaşam alanını içerisinde bisiklet yolu, koşu yolu, yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, 500 metre etkinlik alanı, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuklar oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı 'doğal çim, özel çam ağaçları ve çeşitli bitkiler' kamelya ve diğer kent ekipmanlar yer alacaktır" dedi.