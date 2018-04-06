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İl Genel Meclisi Nisan ayı meclis toplantıları başladı

İl Genel Meclisi nisan ayı toplantıları Meclis Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında başladı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:25
İl Genel Meclisi Nisan ayı meclis toplantıları başladı

Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının yanı sıra, ilçe ve köylerde yapılması planlanan altyapı, içme suyu, yol ve içme suyu gibi çalışmalar ile ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı da konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun 2018 yılı yatırım sezonunda havaların ısınmasıyla başladıklarını, köylerdeki eksikliklerin belirlendiğini söyledi.

Beş gün sürecek olan toplantıda Tuygun; "2017 Yılı Erzincan için verimli bir yıl oldu, araç parkı olarak Türkiye'deki özel idareler içerisinde, en genç ve güçlü araç parkına sahip olduk. 100'ün Üzerindeki büyük köylerde altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve doğal arıtma gibi çalışmalarım tamamlandı" diye konuştu.

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İl Genel Meclisi Nisan ayı meclis toplantıları başladı
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