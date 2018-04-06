Kanser Haftası'nda ücretsiz mamografi

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren hastane, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında hastane içerisinde stant oluşturarak, kadın hastalara ücretsiz mamografi testi yapıyor.

Hastanenin başhekimi Op. Dr. Bülent Bozyiğit, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da farkındalık oluşturmak, dünyada ve Türkiye'de en çok görülen kanser türlerinden olan meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapmak için stant açtıklarını kaydetti. Bozyiğit, erken tanı koymak açısından hastane olarak ücretsiz mamografi çektirildiğini ifade ederek, "Kadın hastalarımıza destek olmak için bu organizasyonu yaptık. Kadın hastalarımıza mamografiyi ücretsiz olarak çekiyoruz. Kansere karşı bir farkındalık oluşturmak açısından bunu yaptık" dedi.

Hastanenin başhemşiresi Naciye Koç da hastane olarak Kanser Haftası dolayısıyla hafta içerisinde kadınlara ücretsiz mamografi testi yaptıklarını kaydederek, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Uzman Doktor Şenol Fatih Elbir ve Kalite Yönetimi Temsilcisi Yasemin Eren de meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.