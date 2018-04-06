Kaymakam Kırlı ve eşinden hasta ziyareti

Kaymakam Kırlı ve eşi ilk ziyaretini Selçuklu Mahallesinde ikamet eden 60 yaşındaki kanser hastası Alican Dalyan ve ailesini evlerinde ziyaret ettiler. Tedavinin yapılması için her türlü imkânın sağlanacağını ifade eden Kaymakam Soner Kırlı, "ilçemizdeki yaşlı ve hasta ziyaretlerimizi mümkün oldukça yapmaya gayret ediyor. Alican Dalyan kardeşimizin durumunu yerinde görmek ve öğrenmek üzere aileye bir ziyaret gerçekleştirdik. Sürekli tedaviye gittiğini öğrendik. 3 aylık maaşları var. Bu 3 aylık maaş kendilerine yetmediğini biliyoruz. Bizde Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde kendisine ve ailesine yardım yapıyoruz. Değerli büyüğümüze Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi.

Kaymakam Kırlı ve eşi ikinci ziyaretlerini yine Selçuklu Mahallesinde ikamet eden sara hastası 3 kardeş Tuncay, Nadir ve Adem Çevik'i evlerinde ziyaret ettiler. Kaymakam Kırlı, "Bu 3 kardeşin durumu bizleri derinden üzdü. Yıllardır bu amansız hastalık ile mücadele ediyorlar. Biz vakıf olarak yine bu hastalarımıza her zaman yardım ediyoruz ve bugünden sonra da daha çok yardımcı olacağız. Allah kimseyi hasta ve çaresiz bırakmasın" dedi.

Ziyarete Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yakup Bozkurt ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün'de eşlik etti.