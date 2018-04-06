Lise öğrencileri hedefleri hakkında büyüklerinden bilgi aldı

Sanat Sokağı'nda bulunan Kent Konseyi binasında gerçekleşen kahvaltı programında Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Malatya Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle Gençlik Meclisi üyeleri bir araya geldi. Bir araya gelen gençler fikir alışverişinde bulunarak düşünce ve görüşlerini paylaşma fırsatı buldu. Lise öğrencileri hedeflerini ağabey ve ablalarına anlatırken, üniversite okuyan öğrenciler de genç arkadaşlarının heyecanını paylaşarak onlara yol göstermeye çalıştı.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden Talip Kılıç organizasyonla ilgili olarak "Gençlik Meclisinin yaptığı çalışmaları zaten takip ediyorduk ve bizler de bu konuda hem daha iyi tanımak hem de imkanlardan daha iyi faydalanabilmek adına bu davete icabet ettik. Bizlere olan yoğun ilgiden ve karşılamadan dolayı Gençlik Meclisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Programla ilgili söz alan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş ise "Gençlik Meclisimizin düzenli olarak yapmış olduğu kahvaltı programlarının amacı Gençlik Meclisi nedir, neler yapar, işleyişi nasıldır gibi sorulara cevap vermek hem de Gençlik Meclislerinin sahip olduğu potansiyellerden tüm gençlerin faydalanmasını sağlamaktır. Programa katılımlarından dolayı Tıp Fakültesinde okuyan öğrenci arkadaşlarıma ve liseli kardeşlerime teşekkür ederim" diye konuştu.

Program, Sanat Sokağı'nda bulunan Gençlik Merkezi, Fotoğraf Makinesi Müzesi ve Malatya Kültür Evi gezisinin ardından sona erdi.