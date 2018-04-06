Malazgirtli öğrenciler Muğla'nın tarihiyle buluşacak

Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt'ten 88 öğrenci ve rehber öğretmenler ile birlikte 4 gün boyunca Muğla'daki tarihi ve turistik mekânları görmek için yola çıktılar. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, bu kültür gezisinde 88 ortaokul öğrencinin Muğla'daki antik kentleri, tarihi ve turistik mekânları görme imkânına sahip olacaklarını söyledi. Kaymakam Muğla'nın çok güzel ve tarihi bir il olduğunu ifade eden kaymakam Kırlı, "Eski zamanlardan beri kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her devirde önemini korumuş şehirlerimizden biride Muğla'dır. Bu gezide camileri göreceksiniz, tarihi yerleri göreceksiniz. Hayırlısı ile bugün sizleri buradan yolcu ediyoruz. Yarın sabah Muğla'da olacaksınız. Orada yetkililer sizleri karşılaşacak. Muğla ilimizin doğal güzelliklerini göreceksiniz. İnşallah kazasız belasız güzel bir gezi olur. Sizde gönlünüzce eğlenirsiniz hem de güzel bir hafta sonu tatili yapmış olursunuz "dedi.

Muğla'yı ilk defa görecek ilçedeki ortaokul öğrencileri, çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Ortaokul öğrencileri, "Biz Alparslan'ın torunları olarak yine bir tarihi yer olan Muğla ilimizin tarihi ve turistik yerlerini görmeye gideceğiz. Bu geziyi düzenleyen başta Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı'ya çok teşekkür ediyoruz. 88 kişilik bir arkadaş grubu gideceğiz. Yanımızda ayrıca rehber öğretmenimiz var. Orada tarihi yerleri gezeceğiz tarihi mekânları göreceğiz. Muğla'nın en güzel yerlerini gezeceğiz. Camileri Medreseleri gezeceğiz. Çok güzel ve faydalı bir kültür gezisi olacak. Bu anlamlı kültür gezisine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.